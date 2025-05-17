Kayseri'de Müzeler Haftası'nda Ücretsiz Giriş

Kayseri'de Müzeler Haftası'nda Ücretsiz Giriş
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası dolayısıyla çok sayıda müzeyi ücretsiz olarak ziyaretçilerin hizmetine sunacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait müzelerin Müzeler Haftası'nda ücretsiz olacağını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda büyükşehir belediyesine ait çok sayıda müze ücretsiz hizmet verecek.

Selçuklu Uygarlığı ve Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçesindeki Kent Müzesi, Develi ilçesinde Kent Müzesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi hafta boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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