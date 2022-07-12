Mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı - Haberler

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Mutfakta kombiden çıkan yangını söndürmeye çalışan çift yaralandı

AA - Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de mutfakta arızalanan kombiden çıkan yangında karı koca yaralandı.

Kayseri'de mutfakta arızalanan kombiden çıkan yangında karı koca yaralandı.

Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Bostanbaşı Sokak'taki 12 katlı binanın son katında kombinin arızalanması nedeniyle yangın çıktı.

Mutfakta çıkan yangını söndürmek isteyen İ.U. (72) ile eşi E.U. (70), çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kendi imkanlarıyla yangını söndüren çifti gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

AA / Murat Asil - Güncel

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