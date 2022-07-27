Kayseri'de mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı Kayseri'de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı. Kayseri'de bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu hasta ve bakıcısı yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerindeki müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yangın çıkan evin bir bölümü de yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda hasta olduğu öğrenilen S.Ç. ve bakıcısı H.Ö yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Erenköy Kayseri Güncel Haberler

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