Kayseri'de Mutfak Sanatları Merkezi 99 bin ziyaretçiyi ağırladı

Güncelleme:
Kayseri'de 8 ay önce hizmete alınan Mutfak Sanatları Merkezi, bu sürede 99 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 8 ay önce hizmete başlayan merkez, alanında uzman şefler ile üniversite öğrencilerinin yeteneklerini geliştirdiği eğitim yuvası olarak hizmet vermenin yanında Kayseri mutfağının zengin lezzetlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü mimarisi, tasarımı ve dekoru ile ziyaretçilerinin beğenisini kazanan merkez, bugüne kadar 99 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Atölye çalışmaları, birçok etkinlik ve eğitim faaliyetleriyle gastronomiye hizmet veren merkez, şehrin turizmine de katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
