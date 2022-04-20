Kayseri'de müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla yargılanan kuyumcuya hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar payı vaadiyle 34 müşterisini yaklaşık 6 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, toplam 81 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık E.S, sanığın tutuksuz yargılanan babası N.K.S. ve kardeşi N.S. ile taraf avukatları ve bazı müştekiler hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık E.S'nin "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılmasını, diğer iki sanığın ise beraatını istedi.

Sanık E.S. savunmasında, kuyumculuk yaptığını ancak para, altın ve kar payı vaadiyle kimseyi dolandırmadığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde işleri iyi olmadığı için küçülmeye gittiğini iddia eden sanık, "Müşterilerimden borç aldım. Vitrinde bulunan altınları borcuma karşılık toptancıya verdim. Şu anda borcumun tamamını ödeme durumum yok ancak parça parça ödeyebilirim. Cezaevinde ayda çok az bir para elime geçiyor. Onun için de tahliye olmam gerekiyor." diye konuştu.

Suçlamaları reddeden diğer iki sanık ise beraatlerini istedi.

Müştekilerden bazıları sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi, bazıları ise şikayetçi olduklarını ancak borçlarına ödeyebilmesi için sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık E.S'ye "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 81 yıl 2 ay 20 gün hapis ve çeşitli miktarlarda adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Heyet, diğer 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kar amacıyla kendilerine para ve ziynet veren kişileri dolandırdıkları iddiasıyla kuyumculuk yapan E.S. ile babası N.K.S. ve kardeşi N.S'yi gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Temmuz 2021'de Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S. ile N.K.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, N.S. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından dava açılan sanıklardan N.K.S. de dava sürecinde tahliye edilmişti.