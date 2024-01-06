Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Kayseri'de Kocasinan ilçesinde bulunan bir müstakil evin ikinci katında çıkan yangın sonucunda evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6241 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin 2. katı zarar gördü.