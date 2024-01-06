Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6241 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin 2. katı zarar gördü.