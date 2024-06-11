Kayseri'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir müstakil evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bahçede bulunan çeşitli eşyalar zarar gördü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Battalgazi Mahallesi Gürpınar Sokak'ta A.T'ye ait tek katlı müstakil evin bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu bahçede bulunan çeşitli eşyalar yandı, depo kullanılamaz hale geldi.