Kayseri'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

KAYSERİ'de müstakil evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Çınarcık Caddesi'ndeki bir müstakil evde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Evde kimsenin olmadığı belirtilirken, bahçesindeki eşyalar ve evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,