Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 173. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hafif şekilde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.