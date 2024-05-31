Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kayseri'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi 173. Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, hafif şekilde yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.