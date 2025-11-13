Haberler

Kayseri'de Muhtar Bilgi Sistemi Tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni (MUBİS) 12 ilçede tanıtarak muhtarlarla iletişimi güçlendirmeyi amaçladı. Uygulamalı anlatımlar ile muhtarların cep telefonlarına eklenecek sistemin, iletişimde köprü işlevi görmesi bekleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi'ni (MUBİS) 12 ilçede düzenlediği toplantılarla tanıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı görevlileri, muhtarlarla iletişimi güçlendirmek ve hizmet süreçlerini daha verimli hale getirmek amacıyla geliştirilen sistemi, ziyaret ettikleri 12 ilçede muhataplarına tanıttı.

Her ilçede muhtarlarla birebir görüşmeler gerçekleştirilirken, sistemin işleyişi de uygulamalı olarak anlatıldı.

Tanıtım çalışmaları kapsamında, MUBİS'in kısa yolu muhtarların cep telefonlarına eklendi.

MUBİS'in muhtarlar ve belediye birimleri arasındaki iletişimde köprü işlevi göreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
