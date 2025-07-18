Kayseri'de Muhittin Birdal Camisi İnşaatı Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle inşa edilen Muhittin Birdal Camisi'nin inşaatını yerinde inceledi. Cami, 4 ay içinde ibadete açılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle Anbar Mahallesi'nde yapımı devam eden Muhittin Birdal Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ve hayırsever iş birliğiyle yapımına başlanan Muhittin Birdal Camisi inşaatında çalışmaları inceleyen Büyükkılıç, proje hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, çalışmaları yürüten ekibe de kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, Kayseri'nin hayırseverleri ile anıldığına belirterek, caminin yaklaşık 4 ay sonra ibadete açılacağını ifade etti.

Öte yandan, 840 metrekare inşaat alanına sahip olan cami, 560 metrekarelik zemin kat ve 220 metrekarelik birinci katıyla 632 kişilik ibadet kapasitesine ulaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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