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Kayseri'de motosikletin arka kısmında uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri, bir şüphelinin motosikletin arka kısmında uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de motosikletin arka kısmındaki çantada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli, takip sonucu kullandığı motosiklet ile yakalandı.

Narkotik köpeği eşliğinde motosiklet ile arka kısmında bulunan çantada yapılan aramada 1 kilo 425 gram uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik Kaçakçılık Güncel Haberler

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