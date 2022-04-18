Motosiklet ve bisiklet çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kayseri'de motosiklet ve bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de motosiklet ve bisikletler çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 9 bisiklet, akülü araba, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda, hırsızlığın olduğu apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli B.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hırsızlık anları ise apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.
Öte yandan, hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla ekiplerin yaptıkları çalışmalarda, çeşitli hırsızlık suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan 46 zanlı da gözaltına alındı.