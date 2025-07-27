Kayseri'de Motosiklet Sürücülerine Yoğun Denetim

Kayseri'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 11 motosiklet ve 4 sürücü trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mahzemin Mahallesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde 18 motorlu bisiklet, motosiklet tescil plakasına ve sürücüsüne 138 bin 998 lira trafik idari para cezası uygulandı.

Ekipler ayrıca 11 motosiklet ile 4 sürücüyü trafikten men etti.