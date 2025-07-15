Kayseri'de Motosiklet Kazasında İki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kayseri'de bir otomobilin çarpıştığı iki motosikletin çocuk sürücüleri C.S. (14) ve M.S. (16) kazada yaşamını yitirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de otomobille çarpışan 2 motosikletin çocuk sürücüleri hayatını kaybetti.

Taha Carım Bulvarı'nda seyreden F.N.S. (18) idaresindeki 38 ADA 079 plakalı otomobil ile C.S'nin (14) kullandığı 38 ALY 599 plakalı motosiklet ve M.S. (16) yönetimindeki 38 ANU 311 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüleri C.S. ve M.S. yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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