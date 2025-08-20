Kayseri'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, iş makinesine çarparak hayatını kaybetti.

Abdullah Yozgatlı'nın (19) kullandığı plakasız motosiklet, Hadibey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerince durdurulmak istendi. "Dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı motosiklet, ters yöne girerek karşıdan gelen iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yozgatlı ağır yaralandı.

Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yozgatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
