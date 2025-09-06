Haberler

Kayseri'de Motosiklet Kazası: İki Polis Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de devrilen motosiklet park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada, Yunus ekibinde görevli iki polis memuru yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de devrilip park halindeki otomobile çarpan motosikletteki, Yunus ekibinde görevli 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekibinde görevli M.K. yönetimindeki motosiklet, devrilip park halindeki otomobile çarptı. Kazada, M.K., ile arkasındaki polis memuru B.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamerra: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

231 milyon takipçisi olan Neymar'dan olay Hikmet Karaman paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.