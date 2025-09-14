Haberler

Kayseri'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, otomobilin çarpması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.Ö. hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

N.Ö. (19) idaresindeki 06 SS 1898 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı üzerinde kadın sürücü B.Ö. (32) yönetimindeki 38 AKT 738 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi

Adres bu kez Türkiye değil! Şehrin göbeğinde ücretsiz yemek izdihamı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cengiz Ünder'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3-4 saat önce odasına çağırdı

Cengiz'den Sergen Yalçın itirafı: Maçtan 3 saat önce odasına çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.