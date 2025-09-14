Kayseri'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, otomobilin çarpması sonucu 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.Ö. hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
N.Ö. (19) idaresindeki 06 SS 1898 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı üzerinde kadın sürücü B.Ö. (32) yönetimindeki 38 AKT 738 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel