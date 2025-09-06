Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yunus Polisi Yaralandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Motosiklet, yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis memuru M.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde devrildi.
Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile diğer polis memuru B.K. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel