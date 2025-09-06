Haberler

Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yunus Polisi Yaralandı

Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yunus Polisi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı. Motosiklet, yol kenarındaki bir otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde devrilen motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı.

Polis memuru M.K. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde devrildi.

Savrulan motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile diğer polis memuru B.K. sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Survivor Almeda Baylan gözyaşları içinde boşanma kararı aldığını açıkladı

"Cinsel hayatımızı ifşa etti" iddiası! Survivor'ın yıldızı boşanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.