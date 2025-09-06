Haberler

Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Polis Memuru Yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde, Yunus ekibinde görevli iki polis memurunun bulunduğu motosiklet devrilerek park halindeki bir araca çarptı. Olayda yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Yunus ekibinde görevli M.K. yönetimindeki motosiklet, devrilip park halindeki otomobile çarptı. Kazada, M.K., ile arkasındaki polis memuru B.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polisler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

