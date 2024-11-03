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Kayseri'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

Kayseri'de Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen motosiklet kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklette bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Mehmet Ali Akkaya (16) yönetimindeki 38 AHF 567 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akkaya ile motosiklette yolcu olarak bulunan Mahmut Can Ekiz (18) ve Ahmet Erdoğan (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Ali Akkaya'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Hacı Baba LALE/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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