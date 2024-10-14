Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Motosiklet Hırsızlığına Operasyon: İki Şahıs Tutuklandı

Kayseri'de Motosiklet Hırsızlığına Operasyon: İki Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen T.A. polis tarafından yakalandı ve tutuklandı. Ayrıca bisiklet hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.İ.'nin de hapis cezası bulunuyor.

KAYSERİ'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen T.A. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasinan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin T.A. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, polis ekiplerinin bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir başka operasyonda gözaltına aldığı İ.İ. hakkında ise kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.İ. tutuklanarak cezaevine götürüldü. Her iki olayda da çalınan motosiklet ve bisikletlerin ise sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Operasyon Hırsızlık Güvenlik Kayseri 3-sayfa Güncel Polis Suç

Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar

"Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar"

 AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur

AK Partili meclis üyesinden kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler

 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi

Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı: Mekanın sahipleri hatırlatıldı

Gündemden düşmeyen tartışmaya biri daha katıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlanda'da isimler neden son ile bitiyor? İzlanda Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İzlanda Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bosna Hersek Macaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bosna Hersek Macaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galler Karadağ maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galler Karadağ maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hamza Aydoğdu MEB Bakanı mı olacak? İtalya İsrail CANLI izle! (ŞİFRESİZ) İtalya İsrail maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yılmaz Tunç istifa etti mi, istifa edecek mi? Belçika Fransa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belçika Fransa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sadık Ahmet kimdir? Sadık Ahmet öldü mü, yaşıyor mu? Ali Yerlikaya istifa etti mi, Ali Yerlikaya istifa edecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.