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Kayseri'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Kayseri'de Motosiklet Hırsızı Yakalandı
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Kayseri'de motosiklet hırsızlığı yapan T.A. (30) polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca, bisiklet hırsızlığı yaptığı belirtilen İ.İ. de tutuklandı.

KAYSERİ'de, motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen T.A. (30), polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocasinan Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, motosiklet hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kameraları incelenerek şüphelinin T.A. olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda T.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Öte yandan, polis ekiplerinin bisiklet hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir başka operasyonda gözaltına aldığı İ.İ. hakkında ise kesinleşmiş 5 yıl 4 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.İ. tutuklanarak cezaevine götürüldü. Her iki olayda da çalınan motosiklet ve bisikletlerin ise sahiplerine teslim edildiği belirtildi.

Haber: Samed Aydın SUN - Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Hırsızlık Güvenlik Kayseri 3-sayfa Güncel Polis Suç

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