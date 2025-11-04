Haberler

Kayseri'de Modern Ulaşım İçin Büyük Proje

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile şehri modern bir ulaşım ağına kavuşturmayı ve doğal afetlere karşı dayanıklılığı artırmayı hedefliyor. Proje, Dünya Bankası ve İlbank iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Kasım'da yapım ihale ilanı yayımlanacak proje, rahat ulaşım imkanının yanı sıra afet ve iklim değişikliği gibi krizlere karşı da dayanıklılığı artıracak.

Projede finansal destek için Dünya Bankası ve İlbank iş birliğiyle İklim ve Afete Dayanıklı Şehirler Projesi kredi paketi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu projeyle Kayseri'nin, olası doğal afetlere karşı daha hızlı ve etkili bir ulaşım ağına sahip olacağını belirtti.

Proje sürecinde halkın da dahil olduğu toplantılar düzenlediklerini anımsatan Büyükkılıç, projeyi hep birlikte hayata geçireceklerini ifade etti.

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi ile kentin ulaşım sorunlarını köklü bir şekilde çözmeyi ve şehirdeki trafik akışını daha verimli hale getirmeyi hedeflediklerini anlatan Büyükılıç, "Bu projeyle sadece ulaşım sorunumuzu çözmekle kalmıyoruz, aynı zamanda Kayseri'yi geleceğe taşıyacak güçlü bir altyapı oluşturuyoruz. Kayseri, bu projeyle ulaşımda yeni bir döneme girecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
title
