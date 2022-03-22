Kayseri'de mobilya yüklü tır hareket halindeyken yandı
AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Kayseri'de seyir halindeyken yanan tır ile dorsesindeki mobilyalar zarar gördü.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de seyir halindeyken yanan tır ile dorsesindeki mobilyalar zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 38 E 2230 plakalı ev mobilyası yüklü tırda, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi girişindeki köprülü kavşakta henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tır ve mobilyaların bir kısmı zarar gördü.