Kayseri'de Mobilya Mağazası Deposunda Yangın

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde mobilya mağazasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi Tacettin Veli Bulvarı üzerindeki bir mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle mağazanın yan tarafındaki bir hafızlık okulunda görevli personel ile öğrenciler tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan hafif etkilenen 5 hafızlık öğrencisi, tedbir amacıyla ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.