Kayseri'de Mobilya İmalathanesinde Yangın: 3 Dükkan Zarar Gördü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mobilya imalatı yapan sitede çıkan yangında 3 dükkan zarar gördü.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sitesi 40. Cadde'de bahçe mobilyaları imalatı yapan bir işletmenin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yanındaki 2 imalathaneye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Organize Sanayi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 dükkanda hasar oluştu.