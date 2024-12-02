Üye Girişi
Haberler
Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz

Rusya, Esad'a destek verecek mi? Kremlin'den beklenen açıklama geldi

 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız

Esad'a başkaldıran muhaliflerin operasyonu durdurmak için tek şartı var

 Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret

Esad'la görüşen kritik isim saatler sonra Türkiye'ye geldi
Türkiye'nin en zengin 2 kadını

İşte Türkiye'nin en zengin 2 kadını

Kayseri'de Mobilya Fabrikasındaki Yangında Hayatını Kaybeden İşçilerin Cenazeleri Defnedildi

Kayseri'de Mobilya Fabrikasındaki Yangında Hayatını Kaybeden İşçilerin Cenazeleri Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın cenazeleri defnedildi. Yangında toplamda 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklamalar gerçekleşti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır'ın cenazesi, defnedildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Dirmen'in cenazesi, İncesu ilçesindeki Küllü Mahallesi'ne getirildi.

Dirmen'in cenazesi, Cengiz Önal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi.

Cenaze namazına, ölen işçinin ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

Hayatını kaybeden işçinin yeğeni Mustafa Dirmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, amcasını kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti.

Amcasının bir çocuk babası, kendi halinde, çocuk ruhlu, kimseye zararı olmayan ve herkese yardımcı olan bir insan olduğunu aktaran Dirmen, "Rahmetli amcamın büyük ağabeyi Mehmet Dirmen de Ihlamur Köprüsü'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu vefat etti. Bir diğer kardeşi Memiş Dirmen de traktörle seyir halindeyken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa amcamı da yangında kaybettik. Toplam 11 kardeşler, halamın biri de öldü ama kardeşlerden üçü kaza neticesinde hayatını kaybetti." diye konuştu.

Dirmen, yangında ölen amcasının 5-6 ay önce emekli olduğunu, olay günü ise mesaiye kaldığını dile getirdi.

İşçilerden 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Suzan Çakır'ın cenazesi de Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Yassıca köyünde defnedildi.

Öte yandan, yangında ölen işçilerden İmran Oğuz Kayan'ın ise (40) ikindi vakti Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında 30 Kasım'da çıkan yangında, 3 işçi hayatını kaybetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.

Yangınla ilgili gözaltına alınan Genel Müdür S.T. tutuklanmış, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
img

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
img

Marketlerdeki etiketler dikkat çekti
img

Aldatırken yakalanan kadın ortalığı savaş alanına çevirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 2-3 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 2 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Aralık Ödemiş, Menemen, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! FB Gaziantep maçı nereden izlenir? 3 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Aslan, Yengeç burcu yorumu! 3 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Ekspresi biletleri yarın satışta! Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor, biletleri satışa çıktı mı? Doğu Ekspresi kaç TL 2024? Kasım Enflasyon Rakamı Açıklanıyor TÜİK ENFLASYON RAKAMI KASIM 2024 | Enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.