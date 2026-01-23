Haberler

Kayseri OSB'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
