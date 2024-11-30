Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: Hasar Oluşturdu
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 37. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.