Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ancak iş yeri sahibi ve eşi de yangına müdahale etti. Fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın sırasında iş yeri sahibi ve eşi de itfaiye hortumuyla fabrika bahçesinde yanan malzemeleri söndürmeye çalıştı.

Aynı işletmenin 22 Temmuz'da OSB 33. Cadde'de üretim yaparken yandığı ve bugünkü yerine kısa süre önce taşındığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

