Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını kapladı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale edilmeye başlandı.

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

