Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de mobilya üretimi yapan fabrikada çıkan yangında hasar oluştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'de mobilya malzemesi üretilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında hasar oluşan fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.