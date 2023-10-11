MOBİLYA FABRİKASINDAKİ YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altın alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.