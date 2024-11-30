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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında meydana gelen yangında 2 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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