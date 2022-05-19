Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title