Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2) - Haberler

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜKayseri'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'de, mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel