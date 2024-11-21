Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Talaş Silosunda Yangın

Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Talaş Silosunda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, mobilya fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oymaağaç Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasının talaş silosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Öte yandan siloda yaklaşık 20 ton talaş olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
DEM Parti Esenyurt İlçe Eş Başkanları tutuklandı

Mahkemeden DEM Partili başkanlarla ilgili karar

 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

UCM'nin yakalama kararına Netanyahu'dan ilk tepki

 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!

Uğruna savcının makamında ölümle tehdit edildiği başhemşireden skandal ifade
TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

İhracı istenen teğmenlerden ilk açıklama! Suçlamaya yanıtları çok net
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Nazar Büyüm neden öldü, hasta mıydı? Nazar Büyüm kimdir? 22 Kasım Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Hudutsuz Sevda 42. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 21 Kasım Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Perşembe hangi diziler var? 21 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Siyah Kalp 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 10. bölüm tek parça full HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 21-22 Kasım Yıldırım, Osmangazi, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp CANLI izle izle! 21 Kasım Perşembe Siyah Kalp 10. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.