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Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrika ve içeride bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangında, fabrika ve içeride bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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