Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrika ve içeride bulunan bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.