Kayseri'de Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Kayseri'de Mobil Dijital Gençlik Merkezi Açıldı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2 milyon avro değerindeki Mobil Dijital Gençlik Merkezi'ni açtı. Proje, gençlerin dijital yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Merkezde modern eğitim olanakları yer alacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 milyon avro değerindeki Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliğinde hayata geçirdiği Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin açılışı için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gençleri çok sevdiklerini ve onları geleceğe hazırlamayı önemsediklerini ifade etti.

Projenin maliyetinin 2 milyon avro olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"AB tarafından finanse edilerek gençlerimizin ufkunu açacak böyle bir projeyi milli teknoloji hamlesine dönüştürecek ve güç katacak bir çalışma olarak görüyoruz. Bu mobil tırımız 16,5 metre dorsesi, 20 metre uzunluğuyla tam donanımlı bir eğitim aracı. Bu eğitim aracımızın genişleyebilir yapısıyla da alan verimliliği açısından ayrıca bir zenginlik katmakta. Mobil olması gerektiğinde ilçelerimize ya da şehrimizin merkezindeki her alana rahatlıkla ulaşacak konumda olduğunu, hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde gençlerimizle dijital ortamı buluşturma yönünde çalışma yapacağımızı paylaşmak istiyorum."

Gençlere dijital dünyanın esiri değil, hakimi olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, Mobil Dijital Gençlik Merkezi üzerinde 11 güneş paneli ve 35 kilovatlık jeneratör bulunduğunu belirtti.

Büyükkılıç, 22 kişilik eğitim alanı kapasitesine sahip merkezin, güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat güvenlik sağlandığını ifade etti.

Mutfak, sunucu odası, tuvalet, akıllı tahta ve bilgisayar donanımlarıyla Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin modern bir sınıf ortamı sunduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, merkezin engelli asansörüyle de engeli bireylere kolaylıkla hizmet vereceğini vurguladı.

BM Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Devrim Şavlı da BM'nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacının, özellikle nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, eşitsizliklerin azaltılması ilkelerine hizmet etmeyi amaçladığını aktardı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nin gençlerin fikirlerini hayata geçirecekleri, yeni dijital beceriler kazanacakları, geleceğin dünyasına hazırlanacakları ortak yaşam ve gelişim alanı olması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Mobil Dijital Gençlik Merkezi'nde incelemede bulunuldu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
500
