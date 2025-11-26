Haberler

Kayseri'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Polis Memuru Kayınvalidesini Öldürdü, İntihar Girişiminde Bulundu!

Güncelleme:
Kayseri'de polis memuru S.U., miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi M.M.'yi vurduktan sonra intihar etmeye çalıştı. Olay, bağ evinde meydana geldi ve S.U. hastaneye kaldırıldı.

KAYSERİ'de polis memuru S.U. (35), miras nedeniyle tartıştığı kayınvalidesi M.M.'yi (60) bağ evinde öldürüp, intihar girişimde bulundu.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. ile kayınvalidesi M.M. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
