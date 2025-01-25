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Kayseri'de Miraç Kandili Programı Düzenlendi

Kayseri'de Miraç Kandili Programı Düzenlendi
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Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla düzenlediği programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile manevi mesajlar ve önemine dair bilgiler paylaşıldı.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenledi.

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen ve müdürlüğün Manevi Rehberlik Birimi tarafından organize edilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda başvaiz Ahmet Doğru ve vaiz Salim Nursaçan, Miraç Kandili'nin önemi, manevi mesajları ve insan hayatındaki yeri üzerine bilgi verdi.

Personel ve yükümlülerin katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
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