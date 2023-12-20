Üye Girişi
Haberler

KAYSERİ'de Minibüsün Otomobil ve Cipe Çarptığı Kazada 4 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

KAYSERİ'de, bir minibüsün otomobil ile cipe çarptıktan sonra refüjdeki elektrik direğini devirdiği kazada, 4 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, bir minibüsün otomobil ile cipe çarptıktan sonra refüjdeki elektrik direğini devirdiği kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ş. yönetimindeki 38 AJ 376 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, E.Ö. idaresindeki  34 CUK 544 plakalı cip ve E.E. yönetimindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, refüjdeki elektrik direğini devirerek durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Trafik Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title