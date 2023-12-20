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Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında minibüs ile 2 otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada minibüs elektrik direğine çarparak durabildi. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de minibüsle 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.Ş. yönetimindeki 38 AJ 376 minibüs, E.Ö'nün kullandığı 34 CUK 544 plakalı otomobil ve E.E. idaresindeki 38 ABJ 108 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan Y.Ş. ile araçlardaki 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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