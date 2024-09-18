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Kayseri'de Minibüse Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki bir minibüse otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı. Olayda minibüs sürücüsü, polisten yardım talep etmek için uygulama noktasına sığındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki minibüse, otomobilden yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Adana istikametine giden ve içerisinde 2'si çocuk 7 kişinin bulunduğu 54 HL 644 plakalı minibüse, Osman Kavuncu Bulvarı'nda seyir halindeki 38 AFU 258 plakalı otomobilden tabancayla ateş açıldı.

Çok sayıda kurşun isabet eden minibüsün sürücüsü, 3 kilometre uzaklıktaki polis uygulama noktasına sığındı.

Saldırıda kalçasına isabet eden kurşunla yaralanan İ.T. (42), Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

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