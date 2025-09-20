Haberler

Kayseri'de Minibüs Kazası: 13 Yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda 13 kişi yaralandı. Kazanın ardından jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yahyalı ilçesi Avlağa ile Delialiuşağı mahalleleri arasında bulunan Kömür mevkisinde meydana geldi. Cuma Dede idaresindeki 38 ACJ 137 plakalı minibüs ile Adana'dan Kapuzbaşı Şelaleleri'ne yolcu taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 APD 862 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada her 2 araçtaki Fatma D., Elvan D., Birsen B., Pelin Y., Kamil B., Ahmet D., Dilek Ç., Emine O., Sait Ö., Hasan B., Alev A., Şengül B. ve Şerife S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
