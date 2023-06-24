Kayseri'de minibüs ile tır çarpışması: 3 ölü, 16 yaralı
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Kayseri-Malatya kara yolu Karatay mevkiinde meydana gelen minibüs-tır çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'de minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
M.H. idaresindeki 34 LVP 957 plakalı minibüs, Kayseri- Malatya kara yolu Karatay mevkiinde İ.Ö'nün kullandığı 38 GG 125 plakalı tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Gelen sağlık ekipleri, minibüsteki N.Y, M.H. ve D.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 16 kişi de kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel