Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 16 Yaralı
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 16 kişi yaralandı.
Kayseri-Ankara karayolunda aynı güzergahta seyreden ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 BC 072 plakalı otomobil ile 34 DZE 868 plakalı minibüs çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel