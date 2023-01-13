Kayseri'de minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde minibüs ile cipin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. M.Y. idaresindeki 38 RL 162 plakalı minibüs, Gesi Caddesi'ndeki kavşakta, A.C. yönetimindeki 38 AV 316 plakalı ciple çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan E.C, Y.C, H.Ö, A.Ö. ve Y.G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Kayseri Güncel Haberler

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