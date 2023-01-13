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KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE CİP ÇARPIŞTI: 7 YARALI

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KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE CİP ÇARPIŞTI: 7 YARALI

KAYSERİ'de, minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Caddesinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 38 RL 162 plakalı minibüs, A.C.'nin kullandığı 38 AV 316 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücüler ile iki araçta da yolcu olarak bulunan E.C., Y.C., H.Ö., A.Ö. ve Y.G. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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