Kayseri'de Mimari Restorasyon Programı Öğrencilerine Edirnekari ve Çini Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa arasında imzalanan protokolle, Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine "Edirnekari ve Çini Eğitimi" imkanı sunulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) ile KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu arasında önemli bir işbirliği protokolüne imza atıldı.

Protokol kapsamında, Mimari Restorasyon Programı öğrencilerine Edirnekari ve Çini sanatları alanlarında uygulamalı eğitimler verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, yapılan çalışmaların hayırlı olmasını temenni etti.

Tomarza'nın taş işçiliğinin önemli merkezlerden birisi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Biz de KAYMEK olarak işbirliği yaparak, orada eğitim alan öğrencilerimizin hem donanımlı hem eğitimli hem de yapılan çalışmaların tanıtımı olması bağlamında protokolümüzü imzaladık." ifadelerini kullandı.

Karamustafa da Büyükkılıç'ın kendilerine her zaman destek olduğunu anlatarak, eğitime destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.